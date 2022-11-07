Зеленский назвал тяжелой ситуацию с электроснабжением в Киеве и области Зеленский: наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением замечена в Киеве и области

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Office/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве и Киевской области сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением. При этом, по его словам, на Украине остаются без электричества более 4,5 млн человек,сообщает ТАСС.

По состоянию на этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии. Без света больше 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас в Киеве и Киевской области, действительно тяжело, — цитирует агентство Зеленского.

Украинский президент уверил, что власти готовятся к любым сценариям развития ситуации в энергетике. В Киеве рассматривают каждый сценарий детально, подчеркнул он.

Утром 6 ноября в Киеве и семи областях Украины начали применять почасовое отключение электроэнергии.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица рискует остаться зимой без света, воды и отопления. По его словам, при этом в городе уже сделали большой запас топлива и генераторов, еды и воды. Кличко назвал ситуацию сложной из-за перегрузки энергосистемы страны. Также мэр призывал киевлян экономить электричество.