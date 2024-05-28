Зеленский назвал страны, которые считает хуже врагов Зеленский: не определившиеся с саммитом в Швейцарии страны хуже, чем враги

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Страны, которые не определились, будут ли участвовать в конференции в Швейцарии, хуже, чем враги, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, передает ТАСС. В числе таких стран украинский лидер назвал Китай и Бразилию.

Есть лидеры, которые до сих пор еще не высказались. <...> Если лидеры молчат, это еще хуже, я так считаю. Потому что ты либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что ты враг, чем так, вообще без какой-то мысли, — сказал Зеленский.

По его словам, Киев ожидает ответа от нескольких стран Африки, а также от КНР и Бразилии. Кроме них, есть также много других государств, отметил он.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Как ранее заявлял первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, мероприятие не имеет перспектив без участия в нем России. Дипломат призвал учитывать позицию Москвы по конфликту.

Позже МИД Китая ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к китайскому лидеру Си Цзиньпину и американскому президенту Джо Байдену принять участие в саммите в Швейцарии. Там заявили, что Пекин выступает за мирную конференцию по разрешению украинского кризиса, признаваемую и Москвой, и Киевом.