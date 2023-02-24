Зеленский назвал страну, способную противостоять России в одиночку Зеленский: заявил, что США не граничат с Россией

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Единственной страной, способной противостоять России без чьей-либо помощи являются Соединенные Штаты, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции для СМИ. В своей речи он допустил ошибочное заявление, сказав, что у России и США нет общей границы, передает ТАСС.

Наверное, США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с РФ, — сказал он.

Граница РФ и США, протяженность которой составляет 49 км, расположена в водах Берингова пролива.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с NEWS.ru не исключил, что президент Украины Зеленский «если останется жив, будет коротать дни в Канаде или Израиле». Причем такое развитие событий для политика будет возможным вне зависимости от того, чем закончатся боевые действия на территории его страны.

Немецкий политолог Александр Рар ранее заявил, что дальнейшая судьба президента Украины Владимира Зеленского будет полностью зависеть от результатов специальной военной операции. Эксперт предположил, что если Зеленский решится подписать мирный договор, по которому Украина лишится Донбасса, то на следующих выборах новым главой страны изберут Петра Порошенко или любого из братьев Кличко.