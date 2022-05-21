Зеленский назвал способ получения Киевом активов России Зеленский предложил заключить глобальный договор, позволяющий Киеву получить активы России

Владимир Зеленский / Фото Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранным государствам следует заключить многосторонний договор, который позволит законно конфисковывать активы России за рубежом. По его словам, позже эти средства и имущество могут быть переданы Украине или другим странам, сообщает ТАСС.

Мы предлагаем государствам-партнёрам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь, — цитирует агентство украинского лидера.

Зеленский считает, что наличие такого документа сделает «справедливым» арест и заморозку российских активов. Предложение украинского президента предусматривает последующую конфискацию активов и направление их в специально созданный фонд.

Ранее стало известно, что 19 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал наличие проблемы с доступом к замороженным за рубежом активам России. Они защищены суверенным иммунитетом, а «права олигархов — неприкосновенностью частной собственности», пояснил Ермак. Он заявил о намерении создать «легитимный международный механизм» для достижения указанной цели.