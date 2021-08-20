Зеленский назвал «Северный поток-2» опасным геополитическим оружием Кремля

В ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в воскресенье обсуждалось строительство «Северного потока-2». Украинский лидер на брифинге по итогам переговоров назвал газопровод опасным геополитическим оружием Кремля. Трансляция велась в Facebook офиса президента.

Мы рассматриваем этот проект исключительно сквозь призму безопасности, — отметил Зеленский, уточнив, что Киев уже инициировал консультации с Еврокомиссией и правительством ФРГ на ближайшее время.

По итогам встречи президент также заявил: Киев отказывается «говорить о газопроводе с точки зрения экономики».

В ответ Меркель назвала условие, при котором санкции против «Северного потока — 2» всё-таки могут быть быть введены. По словам канцлера, это может произойти, если Москва решит использовать его «в качестве оружия». Также Меркель пояснила Зеленскому: Берлин понимает опасения Киева, связанные с проектом и «очень серьезно» к ним относится.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал журналистам приоритетную тему переговоров с Меркель.