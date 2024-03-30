Зеленский назвал регион РФ, по которому ВСУ хотят ударить ракетами ATACMS Зеленский заявил о планах запустить ракеты ATACMS по крымским аэродромам

Американские дальнобойные ракеты ATACMS могут быть использованы для ударов по аэродромам в Крыму, заявила президент Украины Владимир Зеленский в интервью обозревателю Washington Post Дэвиду Игнейшесу. Он также добавил, что в настоящее время ракеты не находятся на территории Украины.

ATACM-300s — вот ответ <...> Когда Россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом <...> Мы вытесним их из аэропортов в Крыму, — заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что он уже показывал союзникам «карту целей» в Мюнхене. По словам украинского президента, речь шла об аэропортах, системах противовоздушной обороны и других объектах. При этом как скоро ATACMS прибудут в страну, он уточнять не стал.

Вместе с тем Зеленский признал, что в США не были довольны ударами ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и прочим объектам топливно-энергетического комплекса России. Он добавил, что Вашингтон не имеет права запрещать Киеву атаковать что-либо собственным оружием, а БПЛА использовались украинского производства. Украинский лидер добавил, что российские дроны прорывают оборону ВСУ, атакуют энергетические объекты и другую инфраструктуру.