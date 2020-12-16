Зеленский назвал продление санкций против РФ задачей украинской политики

https://static.news.ru/photo/0111fc36-405b-11eb-9942-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Среди повестки украинской политики важное место занимает вопрос о продлении санкций в отношении российских властей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На повестке дня — продление санкций и дальнейшей работы над привлечением Российской Федерации к юридической ответственности за нарушения международного права, — сказал он в ходе общения с послами страны.

При этом основной задачей украинской внешней политики должно стать восстановление мира и суверенитета Украины над восточной частью страны. Государство должно быть восстановлено в рамках своих международно признанных границ, передаёт ТАСС.

16 декабря, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что поддержка украинцев за границей и противодействие России станут главными направлениями украинской внешней политики в 2021 году.

По его словам, в 2021 году будет запущена «Крымская платформа» — переговорная площадка, целью которой является возвращение Крымского полуострова в состав Украины. Она станет новым элементом в архитектуре противодействия РФ.

Также он сказал, что в отношениях Украины и России существует переизбыток эмоций. В связи с этим, по его словам, обсуждать ситуацию нужно осторожно. Дипломат считает, что общество в стране ещё не готово к беседе о России в спокойной обстановке. Он отметил, что «убежать от своей географии» Украине не удастся.