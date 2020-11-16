Зеленский назвал правильным ввод «карантина выходного дня» на Украине

https://static.news.ru/photo/167a55b0-280e-11eb-96d3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Ввод на Украине «карантина выходного дня» — это правильное решение, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, в стране необходимо усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.

Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения, — отметил Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

Как уточняет пресс-служба офиса украинского лидера, новые меры позволили сократить контакты граждан в субботу на 18,5%, а в воскресенье — на 27%. «Карантин выходного дня» введён на Украине с 14 по 30 ноября. В частности, власти страны разрешают работать в это время продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Примечательно, что ряд городов отказался выполнять условия карантина — 16 ноября в нескольких населённых пунктах прошли протесты предпринимателей.

По состоянию на 16 ноября на Украине зафиксировано 545 689 случаев коронавируса. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 9832. Всего в стране от заболевания скончались 9697 человек. Число излечившихся от коронавируса составляет 244 197.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине число новых случаев заражения коронавирусом поставило новый антирекорд.