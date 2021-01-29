Зеленский назвал «оружием влияния» на власть закон о референдуме

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Лидер Украины Владимир Зеленский назвал принятый Верховной радой (ВР) закон о референдуме оружием людей для влияния на власть. Парламент накануне принял президентскую инициативу о всеобщем голосовании, предусматривающем возможность выполнить свой гражданский долг в электронной форме. Идею одобрили 26 января 2021 года 255 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Теперь документ необходимо отправить на подпись руководителю государства. Он вступит в силу на следующий день после его официального опубликования. До этого ВР приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в конституцию, подразумевающий уменьшение числа нардепов с 450 до 300.

Потому референдум — это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества. И выбирать то, ради чего должно работать государство. Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть, — написал Зеленский в своём официальном Telegram-канале.

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