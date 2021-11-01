Зеленский назвал Крым и Донбасс «экобомбами» в центре Европы

Международное сообщество получило две «экобомбы» в центре Европы — Крым и Донбасс. Это произошло из-за невыполнения странами Запада Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины, заключённого в 1994 году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

Планета получила две экобомбы в центре Европы — оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса, — подчеркнул политик, выступая в Глазго на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

По его словам, Крым с уникальной флорой и фауной превратился в российскую военно-морскую базу, а в Донбассе были затоплены шахты, началась эрозия почв, не хватает питьевой поды.

Ранее Зеленский заявил, что Украина всегда возвращает своё. По его словам, сначала страна вернула скифское золото, а затем вернёт Крым.

Россия присоединила Крым в 2014 году на фоне Евромайдана. Тогда в регион были введены российские войска без опознавательных знаков, а затем прошёл референдум, по официальным результатам которого за вхождение Крыма в состав РФ проголосовали 96,57% жителей. Большинство стран-участниц ООН не признали итоги голосования. Украина считает Крым своей, временно оккупированной территорией. Москва настаивает, что этот вопрос закрыт.