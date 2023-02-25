Зеленский назвал госкорпорацию, против которой просит усилить санкции Зеленский призвал усилить санкционное давление на Росатом, российских военных и банки

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter призвал усилить санкции против России, в частности использовать рестрикции против госкорпорации «Росатом». Также украинский лидер призвал ужесточить меры против российской армии и банков.

10-й пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы. <...> Ожидаем решительных шагов против Росатома и атомной промышленности РФ, увеличения давления на военных и банки, — написал Зеленский.

Ранее на сайте Евросоюза был опубликован список рестрикций в отношении России и семи иранских компаний, которые, как полагают в ЕС, поставляли российской армии военные дроны. Новые санкции усиливают давление на торговую сферу, связанную как с импортом в Россию, так и экспортом из нее. Дополнительные меры ограничивают возможность обхода санкций.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что Япония введет новые санкции в отношении российских частных лиц и организаций, а также по запрету экспорта, включая экспорт деталей для дронов. К настоящему моменту Токио в рамках антироссийских санкций заморозил активы 892 человек и 83 организаций, ввел запрет на экспорт из страны для 363 компаний.