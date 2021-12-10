Зеленский назвал энергетическую ситуацию на Украине стабильной

Глобально энергетическая ситуация на Украине остаётся стабильной. Массовых отключений электроэнергии не будет. Об этом заявил в интервью телеканалу «1+1» президент страны Владимир Зеленский.

Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация. Как я и обещал, мы об этом договаривались и на местном уровне с представителями генерации, у нас всё есть для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон, стабильные тарифы, они будут нормальные, — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что массовых отключений электроэнергии в стране не ожидается. При этом он не исключил локальных перебоев с электричеством.

Энергетический кризис разразился на Украине осенью 2021 года. Причиной его стал дефицит топлива, необходимого в том числе для выработки электроэнергии. Это было связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских ТЭС.

По словам лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, энергетический кризис на Украине был создан искусственно. За это несут ответственность чиновники, не обеспечившие заполнения хранилищ газом и углём. Они признали кризисную ситуацию, но встали на колени перед Белоруссией и просят о предоставлении аварийных перетоков электроэнергии.