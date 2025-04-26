Зеленский назвал единственный вариант завершения украинского конфликта Зеленский согласился с Трампом, что конфликт не закончится без мира через силу

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро выразил мнение, что боевые действия в стране не прекратятся без «мира через силу». Таким образом, политик согласился со словами лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Это правда, — ответил Зеленский.

Вместе с этим политик признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. Зеленский объяснил это тем, что государству не хватает оружия. При этом людей все еще достаточно.

Ранее украинский лидер заявил, что по Киеву ударили ракетой с компонентами, произведенными на территории США. Провокационное высказывание политика прозвучало перед встречей президента России Владимира Путина со специальным представителем хозяина Белого дома Стивом Уиткоффом.

Зеленский также считает, что альтернатива статьи устава НАТО о коллективной обороне для Украины может стать гарантией безопасности. Он уже разрабатывает инициативы, не предполагающие присоединение к Альянсу.

До этого Трамп высказался о переговорах с Зеленским, отметив, что диалог с ним оказался весьма сложным занятием. Американский лидер ожидал, что контакты с украинским коллегой будут протекать намного проще.