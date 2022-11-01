Зеленский назвал долю поврежденной энергетической инфраструктуры Украины Зеленский: повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины из-за ударов России

Фото: press in Kyiv Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ударов ВС России повреждено 40% энергетической инфраструктуры страны, такую оценку он дал в ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсоном, пишет Telegram-канал «Политика страны». Ранее доля повреждений оценивалась украинским руководством в 30%.

Россия серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, — говорится в сообщении канала.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по инфраструктуре Киева был поврежден энергетический объект, питающий электричеством 350 тысяч квартир в городе. По словам градоначальника, в данный момент специалисты «Укрэнерго», сотрудники энергетической компании ДТЭК и экстренных служб приступили к ремонту энергообъекта.

Утром 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Россия обвинила спецслужбы Украины, очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Президент России Владимир Путин в тот день заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.