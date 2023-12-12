Зеленский назвал численность сухопутных войск Украины Зеленский: численность сухопутных войск Украины составляет 600 тысяч солдат

Фото: МО Украины

Численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тысяч человек, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем поздравлении военным в Telegram-канале. 12 декабря на Украине отмечается день сухопутных войск.

Сухопутные войска Украины. Около 600 тысяч воинов разных родов войск. Смелые. Героические. Мощные, — написал Зеленский.

Он добавил, что многие из военных отмечены государственными наградами. Зеленский также отметил, что им благодарны украинцы за освобождение городов и сел.

В настоящее время на Украине действует режим военного положения, введенный после начала российской спецоперации в феврале 2022 года, и указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. За уклонение от воинской службы предусмотрена уголовная ответственность.

В прошлом году занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников заявлял, что безопасность и оборону страны обеспечивают более миллиона человек. По его словам, в состав входят Вооруженные силы Украины — до 700 тысяч человек, Национальная полиция — до 100 тысяч, Нацгвардия — до 90 тысяч, а также пограничники — до 60 тысяч человек.

Ранее газета The Washington Post писала о том, что украинские мужчины призывного возраста уклоняются от службы. Одни покупают фальшивые документы, другие пытаются подкупить пограничников, чтобы покинуть страну.