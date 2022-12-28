Зеленский назвал цель Украины в конфликте с Россией Зеленский назвал восстановление целостности Украины целью конфликта с Россией

Фото: Министерство обороны Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назвал восстановление целостности страны целью конфликта с Россией, пишет «Страна.ua». Он также отметил, что Киев намеревается вернуть домой всех украинских военнопленных. Пока его словам, на сегодня удалось обменять 1456 из них.

Конечная цель — восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех, кто находится в плену, и возвращение украинских беженцев домой, — сказал Зеленский.

24 декабря Зеленский на совещании с послами озвучил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, среди которых нет проведения мирных переговоров с Россией. По его словам, одной из первоочередных задач является начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Украинский лидер добавил, что дипломаты должны работать над обеспечением оборонных потребностей страны, то есть поставок вооружений из западных стран. Он также коснулся темы России и заявил, что послы должны усилить работу по введению санкций и блокировке активов РФ.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на следующий день заявил, что Киев намерен добиться победы в конфликте и вернуть контроль над Крымом в 2023 году.