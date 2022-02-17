Зеленский назвал бездарными Минские соглашения

Минские соглашения были изначально составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную позицию, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, документ посвящён деоккупации Донбасса и не решает всех вопросов, в частности, вопросов с Крымом и российскими войсками на границе, сообщает агентство «РБК-Украина».

Мы всё время говорим, что давайте идти по «Минску». Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы «за». Вопрос в том, как это сделать. Этот документ — минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции, — сказал он.

Зеленский утверждает, что вопрос безопасности Украины немыслим без возвращения Донбасса. По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса, решается ключиком под названием «Минск», никто не против, но это «будет вторично или даже третично».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что при наличии политической воли минский комплекс мер можно реализовать за несколько месяцев. По её мнению, Минские соглашения являются единственной безальтернативной основой урегулирования в Донбассе.

Захарова напомнила, что при подписании в 2015 году минского комплекса мер Донецк и Луганск согласились остаться в составе Украины при условии предоставления им особого статуса. В связи с этим она раскритиковала заявление Киева о том, что если Россия признает самопровозглашённые ДНР и ЛНР, то это перечеркнёт минские договорённости. По её словам, именно киевский режим как раз и занимается перечёркиванием этих договорённостей на протяжении последних полутора лет.