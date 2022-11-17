Зеленский назначил новых начальников СБУ в трех областях

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сменил трех глав СБУ в украинских областях. Соответствующий указ опубликован на сайте президента, кадровые перетурбации коснулись Тернопольской, Кировоградской, Житомирской областей.

В Тернопольской области СБУ возглавит Василий Демьянчук. в Кировоградской — Сергей Кононенко, в Житомирской начальником службы безопасности станет Владимир Компанийченко.

Украинский лидер не в первый раз меняет глав СБУ в разных областях Украины. В июле Зеленский назначил новых начальников СБУ сразу в пяти субъектах стран. Глава государства поменял начальников в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

В то же указанное время украинский президент отстранил от занимаемых должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Временное исполнение обязанностей начальника Службы безопасности было поручено первому зампредседателя ведомства Василию Малюку.

Ранее сообщалось, что бывший глава СБУ по Харьковской области Роман Дудин был задержан на Украине по подозрению в госизмене. Дудин был уволен 29 мая решением президента Украины Владимиром Зеленским за то, что «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».