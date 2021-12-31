Зеленский назначил главу Сил территориальной обороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерала Юрия Галушкина. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В 2014-2015 годах Галушкин участвовал в боевых действиях в Донбассе, возглавляя высокомобильные десантные войска.
В пресс-службе Офиса Зеленского
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Алексея Сухачева на пост директора Государственного бюро расследований. Ведомство возглавил бывший работник прокуратуры и внешней разведки, который с сентября 2020 года исполнял обязанности главы службы.
В ноябре Верховная рада назначила на пост главы Минобороны Украины бывшего вице-премьера Алексея Резникова, который также представлял Киев в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.