Зеленский назначил главу Сил территориальной обороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерала Юрия Галушкина. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В 2014-2015 годах Галушкин участвовал в боевых действиях в Донбассе, возглавляя высокомобильные десантные войска.

В пресс-службе Офиса Зеленского отметили , что Галушкин является «опытным боевым генералом». Помимо боевых действий на юго-востоке страны, он участвовал в международной миротворческой операции в Косове. Генерал награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней. В последние несколько лет он проходил службу в Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Алексея Сухачева на пост директора Государственного бюро расследований. Ведомство возглавил бывший работник прокуратуры и внешней разведки, который с сентября 2020 года исполнял обязанности главы службы.

В ноябре Верховная рада назначила на пост главы Минобороны Украины бывшего вице-премьера Алексея Резникова, который также представлял Киев в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.