Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором страны депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины, ранее за назначение Костина проголосовали в Верховной раде — за высказались 299 народных депутатов страны.
Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором, — говорится в указе.
Ранее российский сенатор Сергей Цеков предположил, что на должности генерального прокурора Украины Костин будет беспрекословно выполнять все приказы офиса президента страны. По его мнению, в последнее время Киев назначал чиновников на должности, исходя из личных политических амбиций, а не профессиональных качеств человека.
Цеков добавил, что отставка прошлого генпрокурора Ирины Венедиктовой может быть связана с ее недостаточным давлением на украинских предпринимателей. В свою очередь Костин, по мнению парламентария, будет готов не церемониться с бизнесом. Цеков убежден, что украинские политики попадают на эту должность не по призванию, а потому, что должность генпрокурора может стать «хорошим штрихом в биографии».