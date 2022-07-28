Зеленский назначил генпрокурором депутата «Слуги народа» Андрея Костина

Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Андрей Костин

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором страны депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины, ранее за назначение Костина проголосовали в Верховной раде — за высказались 299 народных депутатов страны.

Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором, — говорится в указе.

Ранее российский сенатор Сергей Цеков предположил, что на должности генерального прокурора Украины Костин будет беспрекословно выполнять все приказы офиса президента страны. По его мнению, в последнее время Киев назначал чиновников на должности, исходя из личных политических амбиций, а не профессиональных качеств человека.

Цеков добавил, что отставка прошлого генпрокурора Ирины Венедиктовой может быть связана с ее недостаточным давлением на украинских предпринимателей. В свою очередь Костин, по мнению парламентария, будет готов не церемониться с бизнесом. Цеков убежден, что украинские политики попадают на эту должность не по призванию, а потому, что должность генпрокурора может стать «хорошим штрихом в биографии».