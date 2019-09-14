https://static.news.ru/photo/bb09bfc0-d6da-11e9-acf2-fa163e074e61_660.jpg Александр Бондаренко Фото: Олександр Бондаренко/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бизнесмена Александра Бондаренко на пост губернатора Днепропетровской области.

Соответствующий документ размещён на сайте украинского лидера.

Согласно электронной декларации предпринимателя, он владеет торговыми компаниями «Стали Бизнес Системы», «Лок сток» и «Филд Маркетинг». Также ему принадлежит 33,34% капитала «Би энд Би Фудз», где он занимает должность директора.

Ранее News.ru писал, что Иван Баканов возглавит Службу безопасности Украины после увольнения Василия Грицака. Такое решение приняли депутаты Верховной рады. Предложенного главой государства кандидата поддержали 319 парламентариев.