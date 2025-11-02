Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 13:48

Зеленский нашел «виновного» в энергетическом кризисе

Зеленский обвинил экс-главу «Укрэнерго» в проблемах с электроснабжением

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сделал бывшего руководителя компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого «козлом отпущения» на фоне масштабных проблем с электроснабжением, сообщает Politico. По данным издания, офис украинского главы активно ищет виновных в масштабных сбоях из-за недовольства граждан.

В киевских квартирах уже 10 градусов тепла, и город вполне может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии. Люди уже возмущены этим, поэтому администрации Зеленского нужны козлы отпущения, — говорится в публикации.

По словам эксперта по внешней политике, консультировавшего правительство Украины, Киев испытывает трудности с восстановлением энергетической инфраструктуры после соответствующих ударов. Специалист подчеркнул, что некоторые районы рискуют остаться без электричества до конца весны.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что энергосистема Украины сохраняет работоспособность благодаря трем атомным электростанциям (Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской), а также масштабной западной помощи, включающей поставки генераторов и топлива. Специалист спрогнозировал постепенное сокращение боевых возможностей ВСУ.

Украина
Владимир Зеленский
обвинения
электричество
