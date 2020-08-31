Зеленский напомнил о возможности досрочного роспуска Верховной рады

https://static.news.ru/photo/b9d899f8-eb99-11ea-992e-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на внеочередном съезде партии «Слуга народа», напомнил депутатам, представляющим эту политическую силу, что они могут завершить свою работу досрочно.

В первый день вашей работы под куполом я сказал, что партия «Слуга народа» точно войдёт в историю страны. Есть два варианта: как парламент, который сделал всё, что не сделали политики за годы независимости, или как парламент, который просуществовал меньше всего, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, партия «Слуга народа» не прошла ещё первый путь, но «пока и не движется по второму сценарию». Он добавил, что уже много сделано, но расслабляться пока нельзя.

Внеочередной съезд партии был посвящён предстоящим местным выборам, которые пройдут 25 октября, передаёт ТАСС.

Ранее Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет. В результате минимальная заработная плата в стране составит примерно $183, что на $13 больше предыдущего значения. С 1 сентября минимальная зарплата в стране будет составлять 5 тысяч гривен в месяц (около 13,5 тысячи рублей), писал NEWS.ru.