Зеленский напомнил Берлускони о бомбежках Милана

Фото: Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на критику бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони упрекнул его в том, что политик никогда не переживал бомбардировки, передает ANSA. При этом ранее глава итальянского кабмина рассказывал, что в 1943 году, когда ему было шесть лет, на улице, где располагался его дом в Милане, взорвался снаряд, из-за чего семья решила переехать.

Я считаю, что дом Берлускони никогда не бомбили, в его сад никогда не приезжали танки, никто не убивал его родственников, ему никогда не приходилось собирать чемоданы в три часа ночи, чтобы бежать, и все это благодаря братской любви к России, — сказал Зеленский.

Он пожелал мира всем итальянским семьям и обратил внимание на большую трагедию Украины, которую «нужно понять».

Недавно Берлускони обрушился на президента Украины с критикой. Бывший итальянский премьер выразил мнение, что Зеленскому «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса», чтобы избежать конфликта с Россией. Тогда политик подчеркнул, что «очень и очень негативно оценивает поведение» украинского лидера и никогда бы не поехал с ним разговаривать.

При этом Берлускони подчеркнул, что всегда выступал на стороне украинского народа и мира. Он добавил, что инструментом мирного урегулирования конфликта может стать «план Маршалла» Запада по восстановлению Украины.