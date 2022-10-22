Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого Нэнси Пелоси

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого спикеров парламентов стран-партнеров Киева. В список вошли 13 человек, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Награду получили спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, спикер парламента Эстонии Юри Ратас, председатель Сената парламента Франции Жерар Ларше. Орденом Ярослава Мудрого также награждены председатели обеих палат парламента Польши, спикер Сената (верхняя палата) парламента Ирландии, главы палат законодательных органов Швейцарии, Германии, Норвегии, Северной Македонии, Латвии, Литвы и Хорватии.

Награды политикам вручены «за значительные личные заслуги» в поддержку Украины и «весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире».

Для Пелоси это уже вторая награда от Зеленского. В мае спикеру Палаты представителей Конгресса США вручили украинский орден княгини Ольги за «мощный сигнал» поддержки от США.

Орденом Ярослава Мудрого Зеленский уже награждал главу Минобороны Британии Бена Уоллеса, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Италии Марио Драги., госсекретаря США Энтони Блинкена, главу Пентагона Ллойда Остина и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Ранее Зеленский наградил председателя совета директоров компании Baykar Сельчука Байрактара орденом «За заслуги» ІІІ степени.