Зеленский наградил нацгвардейца, объявленного Россией в розыск за убийства

https://static.news.ru/photo/5e5983f8-3c9d-11eb-99be-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» III степени военнослужащего Виталия Маркива, который был ранее оправдан итальянским судом по делу об убийстве журналистов в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский, принимая во внимание ходатайство Министерства внутренних дел Украины, подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом «За мужество» III степени, — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

В пресс-службе добавили, что Маркив был несправедливо осуждён в Италии к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве журналиста на юго-востоке Украины, но впоследствии он сумел доказать свою невиновность и был освобождён.

Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина — это один из моих базовых принципов, — приводит ведомство слова Зеленского.

Ранее стало известно, что Басманный суд в Москве заочно арестовал украинского военного Виталия Маркива. Следствие заочно предъявило обвинение Маркиву и объявило его в международный розыск по обвинению в двойном убийстве во время боевых действий на юго-востоке Украины в 2014 году. В районе села Андреевка под Славянском тогда погиб итальянский репортёр Андреа Роккели и его переводчик, правозащитник из России Андрей Миронов.

В 2017 году Маркива, имеющего украинское и итальянское гражданство, арестовали в Италии, куда он приехал, чтобы навестить мать. Впоследствии он был приговорён к 24 годам тюрьмы, но 3 ноября апелляционный суд Милана оправдал его и снял все обвинения в убийстве.

Как сообщал NEWS.ru, трое вооружённых мужчин пытались прорваться в Россию с Украины. Впоследствии стало известно, что это была спецоперация СБУ по захвату россиянина, воевавшего ранее в Донбассе на стороне ополченцев.