Зеленский наградил еврокомиссара по энергетике орденом Ярослава Мудрого

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский на встрече с Кадри Симсон

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон во время ее негласного визита в Киев. Об этом Симсон написала в Twitter, добавив, что Европа будет оказывать Украине помощь «так долго, как это будет нужно».

Для меня большая честь получить орден князя Ярослава Мудрого 3-й степени от президент Зеленского сегодня в Киеве, за помощь и поддержку оказанную Украине. Украина принадлежит к европейской семье. Мы будем поддерживать ее так долго, как это будет нужно, — говорится в сообщении Симсон.

Еврокомиссар находится в Киеве с необъявленным визитом, она обсуждает с украинскими властями оказание экстренной помощи ЕС по поддержке энергетического сектора страны.

Орденом Ярослава Мудрого Зеленский наградил уже большую часть западных политиков, в последний раз он присваивал награду спикерам парламентов стран — партнеров Киева. В список вошли 13 человек, в том числе спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, спикер парламента Эстонии Юри Ратас, председатель сената парламента Франции Жерар Ларше и другие.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прибыла в Киев. Цель ее визита — поддержка энергетического сектора Украины и оценка нанесенного ему урона. Симсон заявила о своей готовности помогать стране и призвала это делать других.