Зеленский надеется на «переломный момент» в конфликте с Россией Зеленский заявил, что верит в «переломный момент» в конфликте с Россией

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский (слева)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления в парламенте Люксембурга, видео которого опубликовано в его Telegram-канале, выразил надежду на то, что скоро в конфликте с Москвой настанет «переломный момент». Он заявил, что видит в этом потенциал, а также призвал усилить санкционное давление и найти возможность изъять имущество физических и юридических лиц из России, чтобы направить его на возмещение ущерба Украине.

Существует потенциал для «переломного момента» в конфликте на Украине, — сказал Зеленский.

Между делом президент Украины выразил надежду, что Люксембург поддержит предоставление его стране официального статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее Зеленский заявил, что под контролем России сейчас находится 20% территории страны и Украина потеряла 2603 населенных пункта. По словам украинского лидера, боевые действия сейчас идут на территории от Харькова до Николаева, между которыми около 450 км.