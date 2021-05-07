Зеленский в День памяти и примирения назвал нацизм абсолютным злом

https://static.news.ru/photo/0ef14172-afdc-11eb-b21e-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua/facebook.com

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к соотечественникам в честь Дня памяти и примирения, который в стране отмечают 8 мая. Глава государства в публикации в своём Telegram-канале назвал нацизм абсолютным злом.

Зеленский подчеркнул, что любой человек, пытающийся оправдать нацизм, заслуживает только осуждения. Он напомнил, что русские, украинцы, белорусы, евреи, грузины, армяне, британцы, французы, англичане и представители многих других народов жертвовали жизнями в борьбе с нацизмом.

Когда мы говорим «никогда снова», имеем в виду прежде всего очень конкретное «никогда не забыть». Поэтому и отмечается во многих странах этот День памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 Мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она — общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом, — заключил президент Украины.

Ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что проблема фашизма остаётся актуальной для Украины в 2021 году. Нардеп отметил, что в украинском телеэфире продолжаются пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны.