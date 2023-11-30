Зеленский начал подозревать, что Украину не ждут в НАТО Зеленский засомневался в перспективах вступления Украины в НАТО

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский высказал сомнения в том, что стране удастся стать членом НАТО. На встрече со студентами во время поездки в Николаев он добавил, что укрепление национальной безопасности является приоритетным направлением Украины.

А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО, — сказал он.

Политические активисты на Украине опасаются, что окружение президента страны Владимира Зеленского может превратиться в новых олигархов. По их мнению, советники главы государства могут обогатиться благодаря различным схемам хищения средств и широким полномочиям.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что высшее руководство страны не является коррумпированным. Он подчеркнул, что западные партнеры Киева знают об этом и претензий к главе государства Владимиру Зеленскому и сотрудникам его администрации у них нет. В то же время Ермак признал, что коррупция на Украине существует. Он заверил, что правоохранительные органы ведут борьбу с ней.

Ранее президент России Владимир Путин заявил во время встречи с членами Общественной палаты, что такой коррупции, как на Украине, нет больше нигде в мире. По его словам, когда он слышал о масштабах, у него «челюсть отваливалась».