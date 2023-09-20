Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совете Безопасности ООН озвучил свой мирный план по прекращению украинского конфликта, состоящий из двух пунктов. Он потребовал вывести российские войска с территорий в пределах Украины 1991 года и вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Заседание транслировалось на канале ООН в YouTube.
Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом <...> прекращение боевых действий, — сказал украинский президент.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Украине в свою очередь заявил, что страны Запада, сорвавшие выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта в этой стране, несут ответственность за развал Украины и разжигание на ее территории гражданской войны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом и в любой момент готова возобновить переговорный процесс. По его словам, для этого Украина сама должна подтвердить стремление к диалогу, однако сейчас от нее не поступает соответствующих сигналов.
В свою очередь, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк исключил возможность мирных переговоров на данный момент. Он отметил, что любой диалог будет равносилен капитуляции со стороны Украины и демократий, которые ее поддерживают.