Зеленский на Совбезе ООН выдвинул России требования Зеленский на Совбезе ООН назвал два пункта для завершения конфликта на Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совете Безопасности ООН озвучил свой мирный план по прекращению украинского конфликта, состоящий из двух пунктов. Он потребовал вывести российские войска с территорий в пределах Украины 1991 года и вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Заседание транслировалось на канале ООН в YouTube.

Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом <...> прекращение боевых действий, — сказал украинский президент.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Украине в свою очередь заявил, что страны Запада, сорвавшие выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта в этой стране, несут ответственность за развал Украины и разжигание на ее территории гражданской войны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом и в любой момент готова возобновить переговорный процесс. По его словам, для этого Украина сама должна подтвердить стремление к диалогу, однако сейчас от нее не поступает соответствующих сигналов.

В свою очередь, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк исключил возможность мирных переговоров на данный момент. Он отметил, что любой диалог будет равносилен капитуляции со стороны Украины и демократий, которые ее поддерживают.