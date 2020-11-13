Зеленский на русском языке заверил жителей Донбасса, что завершит войну

https://static.news.ru/photo/f5f275fe-26ad-11eb-965e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский (в центре) на позиции ВСУ Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский обратился на русском языке к жителям Донбасса. Он заверил, что делает всё необходимое для завершения конфликта. Политик записал видеобращение из киевской клиники «Феофания», где он находится после заражения коронавирусом.

Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами всё: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Война обязательно завершится, и нам никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны, — отметил украинский лидер.

По его словам, власти решили открыть все пункты пропуска в Донбассе. Он обвинил ДНР и ЛНР в блокировании этой инициативы.

Как писал NEWS.ru, украинские власти подготовили новый план по урегулированию конфликта в Донбассе. Основной пункт плана включает демилитаризацию неподконтрольных киевским властям территорий, что подразумевает демобилизацию комбатантов и вывод тяжёлого вооружения.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Эти объединения не признаёт ни одно государство.