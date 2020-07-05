Журналисты уличили Зеленского в уклонении от уплаты налогов

https://static.news.ru/photo/72486a4a-beb3-11ea-a281-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Журналисты провели расследование о бизнесе президента Украины Владимира Зеленского. Они пришли к выводу, что компании, которые ранее принадлежали политику, могли уклоняться от уплаты налогов.

Финансист Наталья Лютикова уверена, что 11 организаций, которыми владели глава государства или его жена, резко снизили число сотрудников в 2014 году, после начала вооружённого конфликта в Донбассе.

Они полностью в тень перевели штат, то есть у них учитывались 1-2 работника, и фактически большинство компаний были в убытках. Никакие налоги с зарплат этих работников, очевидно, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и с доходов, — сказала она в эфире принадлежащего экс-президенту страны Петру Порошенко «5 канала».

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» (её лидером также является Порошенко) Владимир Арьев уверен, что эта информация подтверждена данными из открытых источников. Он подал депутатский запрос в Государственную фискальную службу. Теперь ведомство должно изучить эти данные.

Можно совершенно чётко утверждать, что пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов. Потому что подавляющее большинство компаний содержат в графе «Уплаченный налог на прибыль» за определённый год очень красноречивые нули, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Порошенко рассказал об уголовных делах, которые завели на него силовые структуры. Он заявил, что готов сесть в тюрьму. По его словам, действующий глава государства Владимир Зеленский — неопытный политик, который мстит ему.

По мнению политика, из-за падения рейтинга Зеленскому приходится действовать. Однако вместо реформ экономики, защиты страны от российской агрессии и решения проблем в борьбе с коронавирусом политик решил «устроить телешоу».