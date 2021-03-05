Зеленский лишил Саакашвили поста в Совете по градостроительству

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, согласно которому глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили покинет персональный состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в области градостроительства. Документ опубликован на сайте главы государства.
Указ вступил в силу 4 марта. В документе также отмечается, что Саакашвили в составе
В 2014 году Саакашвили поддержал Евромайдан, после чего президент Пётр Порошенко назначил его председателем Одесской областной государственной администрации и своим советником. Он предоставил Саакашвили гражданство Украины.
Через два года Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017-м указом Порошенко был лишён гражданства Украины, в феврале 2018 года депортирован. Владимир Зеленский в 2019 году вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся в страну.
Как сообщал NEWS.ru, в середине прошлого года политик Михаил Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине. По мнению бывшего президента Грузии, государство вытеснили чиновники.