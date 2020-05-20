Зеленский: Кучма проведёт срочное совещание контактной группы по Донбассу

https://static.news.ru/photo/e2e2f2ba-f9d9-11e9-924f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма 20 мая 2020 года собирает срочное совещание по ситуации в Донбассе. Политик также попросил передать свои полномочия вице-премьеру Украины Алексею Резникову, рассказал руководитель соседнего государства Владимир Зеленский.

Однако президент добавил, что Кучма останется главой делегации Киева в переговорах сторон, пишет РИА Новости. Накануне представители Луганской Народной Республики пообещали Зеленскому «отодвинуть линию соприкосновения», если Украина продолжит обстрелы гражданских объектов ЛНР.

20 мая 2020 года самопровозглашённая Донецкая Народная Республика повысила боеготовность войск из-за осложнения ситуации в регионе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, причиной являются агрессивные действия властей Украины.

Он добавил, что с 1 мая 2020 года Киев минимум 250 раз нарушал режим прекращения огня. К 20 мая из-за обстрелов погиб мирный житель ДНР, ещё 11 человек получили травмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов высказал претензии к Киеву. Он обвинил его в срыве переговоров по прекращению огня.