Зеленский: Кучма проведёт срочное совещание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма 20 мая 2020 года собирает срочное совещание по ситуации в Донбассе. Политик также попросил передать свои полномочия вице-премьеру Украины Алексею Резникову, рассказал руководитель соседнего государства Владимир Зеленский.
Однако президент добавил, что Кучма останется главой делегации Киева в переговорах сторон,
20 мая 2020 года самопровозглашённая Донецкая Народная Республика повысила боеготовность войск из-за осложнения ситуации в регионе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, причиной являются агрессивные действия властей Украины.
Он добавил, что с 1 мая 2020 года Киев минимум 250 раз нарушал режим прекращения огня. К 20 мая из-за обстрелов погиб мирный житель ДНР, ещё 11 человек получили травмы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов высказал претензии к Киеву. Он обвинил его в срыве переговоров по прекращению огня.
Добавьте наши новости в избранные источники