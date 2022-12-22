Зеленский: Киев не просит Вашингтон воевать с Россией на территории Украины

Фото: Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил,что Киев не просит Вашингтон воевать с Россией на своей территории. Украина способна сама справиться с ситуацией, имея американские танки и самолеты, отметил он в ходе выступления в Конгрессе США, сообщает РИА Новости.

Я считаю, что в нашем союзе [с США] не должно быть табу. Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно, — подчеркнул украинский лидер.

Так он намекнул конгрессменам на возможность отправки Вашингтоном в Киев танков и самолетов, тех вооружений, от поставок которых США пока воздерживались. При этом Зеленский призвал конгрессменов увеличить санкционное давление на Москву.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не знает, как выглядит «справедливый мир» с Россией. При этом на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом он выразил уверенность, что компромиссов с Москвой в вопросах территории и суверенитета не будет.