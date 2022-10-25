Зеленский: Киев не получил «ни цента» на восстановление Украины Зеленский: Киев пока не получил «ни цента» на восстановление Украины из обещанных $17 млрд

Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press

Киев пока не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины общей суммой $17 млрд, заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на международной конференции в Берлине. Как передает Reuters, он также отметил, что в результате ракетных ударов было разрушено более трети энергетического сектора страны.

Россия уничтожает все, чтобы нам было тяжелее пережить зиму, — сказал Зеленский.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что считают необходимым разработать «план Маршалла» для Украины. По их словам, платформа поможет Киеву восстанавливать страну. Политики также считают нужным сформировать платформу, которая будет координировать оказываемую Киеву помощь. По их мнению, она потребуется, чтобы средства «поступали туда, где больше всего необходимы».

Позднее депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя идею ЕС о создании «плана Маршалла» для Киева, заявил NEWS.ru, что Украина рискует стать жертвой в руках западных политиков, заявляющих о стремлении ей помочь. По его мнению, Запад совершенно не интересует благополучие страны.