Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше Зеленский заявил, что уже не уверен на 100% в падении в Польше российских ракет

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее утверждал, что упавшие в Польше ракеты — российские, сообщил, что теперь не уверен в этом на 100%, передает РИА Новости. Он отметил, что самое важное на данный момент — это провести расследование. Глава государства добавил, что после подачи запроса Украина получила доступ к расследованию.

Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на сто процентов, я думаю, что мир тоже не знает на сто процентов. <...> Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши, — сказал он.

При этом он подтвердил, что ВСУ использовали силы ПВО в момент происшествия.

Ранее Зеленский выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Американский президент Джо Байден усомнился в словах украинского коллеги. По мнению главы Белого дома, заявление Зеленского не дает никаких доказательств касаемо причины инцидента.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в заявлениях властей речь шла об одной ракете. В результате происшествия погибли двое мирных жителей. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.