Зеленский испугался, что Украина «останется одна» после выборов в США Зеленский: Украина рискует остаться одна после выборов президента в США

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после очередных президентских выборов в США страна рискует остаться совсем одна. В интервью агентству Bloomberg, он отметил, что в текущих условиях Киеву очень важно знать, может ли он рассчитывать на поддержку Вашингтона.

Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей... Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни, — заявил Зеленский.

В беседе с агентством украинский президент также высказал мнение, что лидерам мировых держав под силу заставить Россию завершить конфликт в 2024 году. Для этого, считает украинский лидер, США и Китаю необходимо отбросить разногласия.

Политик также отметил, что в настоящий момент Украина «не проигрывает». По его словам, сейчас ВСУ лучше позиционированы с точки зрения живой силы, чем это было еще весной. Зеленский уточнил, что самой «большой трагедией» для украинской армии стала доставка оборудования, которая занимает много времени.

Помимо прочего, он обратил внимание, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак является «мощным менеджером» в его команде. Кроме того, подчеркнул Зеленский, Ермак действует только по его указам.