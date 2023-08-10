Президент Украины Владимир Зеленский вновь вернулся к поиску замены главе министерства обороны страны Алексею Резникову, пишет «Украинская правда». По данным издания, глава государства провел переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность.
Уже прошли переговоры с потенциальными кандидатами — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, — отмечается в материале.
По информации газеты, Резников в случае отставки может стать послом Украины в Великобритании, сам действующий глава Минобороны не против такого предложения.
Ранее о возможном уходе Резникова с поста министра обороны Украины сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По словам парламентария, после ряда коррупционных скандалов аппарат президента давно хотел снять Резникова с должности и поставить на его место начальника ГРУ Украины Кирилла Буданова. Депутат также не исключил, что министр обороны может быть назначен послом в Британию. В Лондоне, как он отметил, положительно восприняли эту идею.