Зеленский ищет нового главу Минобороны Украины «Украинская правда»: Зеленский ищет замену министру обороны Резникову

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Президент Украины Владимир Зеленский вновь вернулся к поиску замены главе министерства обороны страны Алексею Резникову, пишет «Украинская правда». По данным издания, глава государства провел переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность.

Уже прошли переговоры с потенциальными кандидатами — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, — отмечается в материале.

По информации газеты, Резников в случае отставки может стать послом Украины в Великобритании, сам действующий глава Минобороны не против такого предложения.

Ранее о возможном уходе Резникова с поста министра обороны Украины сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По словам парламентария, после ряда коррупционных скандалов аппарат президента давно хотел снять Резникова с должности и поставить на его место начальника ГРУ Украины Кирилла Буданова. Депутат также не исключил, что министр обороны может быть назначен послом в Британию. В Лондоне, как он отметил, положительно восприняли эту идею.