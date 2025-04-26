Зеленский и Трамп встретились в Риме Зеленский и Трамп встретились на церемонии прощания с папой Франциском

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Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает украинский портал «Общественное» со ссылкой на заявление представителя главы государства Сергея Никифорова. Политики смогли поговорить во время визита на церемонию прощания с папой римским Франциском.

Ранее Трамп резко раскритиковал позицию Зеленского по крымскому вопросу, заявив, что «подстрекательские заявления» украинского лидера усложняют мирный процесс. Американский лидер предупредил, что Украина рискует потерять еще больше территорий, если продолжит конфликт с Россией. Однако в результате, по словам политика, погибнет еще больше людей.

Позднее Трамп признал сложности в переговорах с Зеленским, отметив, что ожидал более конструктивного диалога с Киевом. Несмотря на достижение определенных договоренностей с Москвой, включая проект соглашения о прекращении огня, американскому президенту пока не удалось найти взаимопонимания с украинским руководством. Трамп охарактеризовал ситуацию как «нормальную» для сложного переговорного процесса.

В свою очередь аналитик The National Interest Якоб Хайльбрунн считает, что Зеленский может компенсировать сокращение американской помощи за счет более тесного сотрудничества с Европой. По его словам, после конфликта с Трампом украинский лидер активно ищет способы сохранить поддержку со стороны ЕС.