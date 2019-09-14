Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по ремонту городского моста продолжается.
По его словам, оно завершится только после того, как градоначальник предоставит выводы спецкомиссии о качестве проведённых работ.
Украинский лидер призвал Филатова передать ему все материалы, которые необходимы для введения объекта в эксплуатацию, передаёт телеканал «
Ранее News.ru писал, что в украинском городе Днепр открыли долгожданный мост. Внимание к объекту было особенно приковано в последние месяцы, так как Зеленский заключил пари с мэром города. Глава муниципалитета пообещал, что сдаст долгострой до 14 сентября, иначе отправится в отставку.
Ремонт Центрального моста через реку Днепр стартовал 9 марта 2017 года. Работы планировалось завершить в декабре того же года.