Зеленский и Макрон обсудили шаги по завершению украинского конфликта Зеленский сообщил о разговоре с Макроном по поводу завершения украинского конфликта

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном дипломатические шаги по завершению украинского конфликта. О телефонном разговоре, который состоялся 24 января, он рассказал в Telegram.

В ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги по завершению войны, — отмечается в его сообщении.

Зеленский добавил, что разговор зашел и о предстоящих в 2024 году в Париже летних Олимпийских играх. По его словам, «спортсменам из России не место» на Олимпиаде.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок танков Leclerc Украине. Он добавил, что попросил министра обороны проработать данный вопрос. Макрон подчеркнул, что главным критерием поставок этих танков является недопустимость эскалации конфликта.