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Администрация президента Украины Владимира Зеленского останется на улице Банковой в Киеве, так как более подходящего места найти не удалось, заявил её глава Андрей Богдан.

Он отметил, что существовала концепция переезда в Украинский дом, однако возникли большие сложности с организацией процесса. Время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности — настолько всё...