Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом инвестиции и бизнес между странами.
По его словам, он ждёт от политика предметного разговора.
Ну, есть ещё вопросы международных отношений, вопрос решения прекращения войны. Мы ожидаем их поддержки, — добавил он в эфире телеканала «1+1».
При этом он подчеркнул, что США «откровенно» оказывают поддержку.
Ранее News.ru писал, что Зеленский заверил своего польского коллегу Анджея Дуду в больших перспективах двустороннего сотрудничества. В качестве наглядного примера привёл факт появления керосиновой лампы.