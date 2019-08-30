Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Starostenko/XinHua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом инвестиции и бизнес между странами.

По его словам, он ждёт от политика предметного разговора.

Ну, есть ещё вопросы международных отношений, вопрос решения прекращения войны. Мы ожидаем их поддержки, — добавил он в эфире телеканала «1+1».

При этом он подчеркнул, что США «откровенно» оказывают поддержку.

Ранее News.ru писал, что Зеленский заверил своего польского коллегу Анджея Дуду в больших перспективах двустороннего сотрудничества. В качестве наглядного примера привёл факт появления керосиновой лампы.

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