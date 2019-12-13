https://static.news.ru/photo/16a6dee4-1d80-11ea-a77c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, который упрощает получение гражданства Украины политическими беженцами из России.

Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, проходящих (проходивших) военную службу по контракту в ВСУ, помогавших в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства, — говорится на сайте Зеленского.

Также граждане РФ освобождаются от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство.

Кроме того, законопроект предлагает расширить круг лиц, которые могут получить украинское гражданство по территориальному происхождению.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что в 2019 году число иностранцев, получивших российское гражданство, увеличилось до 360 тысяч человек.