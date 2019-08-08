Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задумывается над легализацией азартных игр, но только в пятизвёздочных отелях.
По мнению украинского лидера, это мера поспособствует развитию туризма, что принесёт в бюджет дополнительные средства, передаёт
Мы хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнёров, — сказал политик, призывая Анкару передать Киеву свой опыт развития игорного бизнеса в отелях.
Ранее News.ru писал, что Зеленский, находясь в Анкаре с официальным визитом, заявил, что Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева. Он добавил, что после этого в истории страны появится новый праздник, который будут отмечать ежегодно, напоминая о воссоединении крымско-татарских семей.