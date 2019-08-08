https://static.news.ru/photo/f0e82264-b9e1-11e9-ae50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задумывается над легализацией азартных игр, но только в пятизвёздочных отелях.

По мнению украинского лидера, это мера поспособствует развитию туризма, что принесёт в бюджет дополнительные средства, передаёт ТАСС .

Мы хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнёров, — сказал политик, призывая Анкару передать Киеву свой опыт развития игорного бизнеса в отелях.

Ранее News.ru писал, что Зеленский, находясь в Анкаре с официальным визитом, заявил, что Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева. Он добавил, что после этого в истории страны появится новый праздник, который будут отмечать ежегодно, напоминая о воссоединении крымско-татарских семей.