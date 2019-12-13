https://static.news.ru/photo/bdc96eaa-e0ac-11e9-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени посетит США. Об этом рассказал вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Приглашение было передано президентом США Дональдом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов, — отметил политик.

По его словам, сейчас Киев занимается организацией полноценного визита украинского лидера в Белый дом.

Кроме того, Кулеба прокомментировал закон об оборонном бюджете США, который предусматривает денежную помощь Украине. Сейчас Вашингтон предоставляет Киеву на $50 млн больше по сравнению с 2018 годом. Это свидетельствует о высоком уровне поддержки, считает вице-премьер, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому попытаться найти время для визита на Украину. Это произошло на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В беседе с Трампом Зеленский отметил, что тот, как и его предшественник Барак Обама, никогда не был на Украине.