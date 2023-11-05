Зеленский допустил смену боевой стратегии ВСУ

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Владимир Зеленский

Украина рассматривает возможность изменения стратегии в конфликте с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью NBC News. По его словам, ВСУ придумывают разные планы, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить «неожиданные удары» по РФ.

Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ, — рассказал он.

Зеленский утверждает, что у Киева нет альтернативы военным действиям, так как это вопрос безопасности не только Украины, но и Европы. При этом он опроверг недавние заявления западных военных и главкома ВСУ Валерия Залужного, что конфликт зашел в тупик после 20 месяцев ожесточенных боев.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что статья главнокомандующего украинской армией является вынужденным обращением к Соединенным Штатам из-за бездействия Зеленского. По его словам, признание главкома можно считать «сигналом о помощи» от военных.

В интервью Economist Залужный до этого заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его словам, если в арсенале у ВСУ не появится чего-то качественно новое, то не будет «глубокого и красивого прорыва».