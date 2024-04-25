Зеленский допустил «несчастливый» исход конфликта на Украине Зеленский: исход конфликта на Украине может устроить далеко не всех

Фото: МО Украины

Исходом украинского конфликта будут довольны далеко не все, заявил в интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский. При этом глава государства выразил уверенность в победе Киева в противостоянии.

Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы, — отметил Зеленский.

Ранее польский генерал Богуслав Пацек выразил мнение, что новый пакет помощи от США для ВСУ не изменит ситуации в зоне спецоперации. Давление ВС России на передовой не ослабевает, а для Киева настало очень тяжелое время, предупредил он.

20 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты по оказанию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон не обладает запасным планом военной поддержки Украины, помимо транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе.

До этого Зеленский поторопил США с передачей вооружения. Отвечая на вопрос американских журналистов, позволит ли поддержка победить РФ, он обратил внимание на то, что солдаты должны получить оружие быстро. ВСУ понесут серьезные потери, если помощь затянется, констатировал глава государства.