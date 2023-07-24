Зеленский допустил худший сценарий по блокаде экспорта зерна в ЕС Зеленский назвал неприемлемой дальнейшую блокаду экспорта украинского зерна в ЕС по суше

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на снятие блокады с экспорта зерна в ЕС по суше после краха черноморской инициативы. В своем Telegram-канале он выразил надежду на компромисс с Еврокомиссией в этом вопросе, однако не исключил и худшего варианта развития событий.

Совещание по экспорту нашей агропродукции. Верим в договоренности с Европейской комиссией, но готовимся к любому развитию событий. Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо, — написал Зеленский.

Запрет на ввоз в Евросоюз украинского зерна поддерживают Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Ранее представители пяти государств выступили с призывом продлить ограничение до конца года. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что в случае отказа ЕК продлить запрет Варшава сделает это самостоятельно.

Ситуация для Украины усугубилась после того, как прекратила существование зерновая сделка, позволявшая вывозить продукцию через Черное море. Россия отказалась продлять соглашение, так как ее требования не были выполнены.